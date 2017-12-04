Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности якутского Алмазэргиэнбанка до уровня «ruBB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB» с «развивающимся» прогнозом.

Снижение рейтинга обусловлено прежде всего более длительными сроками докапитализации кредитной организации, чем предполагалось ранее, поясняется в сообщении RAEX. Увеличение капитала необходимо для покрытия значительного объема резервов (по итогам девяти месяцев 2017 года убыток превысил 1 млрд рублей; за период с 1 октября 2016-го по 1 октября 2017-го показатель ROE по прибыли после налогообложения составил минус 19,8%). Агентство негативно оценивает демонстрируемую банком недостаточно консервативную политику резервирования по ссудам и широко распространенную практику корректировки расчетных резервов на возможные потери по ссудам на стоимость принятого обеспечения для уменьшения фактических резервов. Кроме того, негативное влияние на рейтинг оказывает невысокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 ноября 2017-го — 10,5%).

Аналитики агентства также отмечают высокую зависимость банка от средств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, как основного источника фондирования (62,6% валовых пассивов на указанную дату) при их низкой географической диверсификации (свыше 97% привлечено в Якутии) и ограниченный спектр источников дополнительной ликвидности.

Позитивно на рейтинговую оценку повлияла высокая вероятность поддержки банка со стороны основного акционера (на горизонте шести — девяти месяцев ожидается увеличение капитала за счет средств Министерства имущественных и земельных отношений Якутии), обусловленная значимостью банка в ключевом регионе присутствия. Положительное влияние на рейтинг оказали высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, низкий уровень концентрации активных операций банка на объектах крупного кредитного риска. В качестве позитивных факторов агентство отмечает также диверсифицированную по клиентам ресурсную базу и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.