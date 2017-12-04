Федеральная служба судебных приставов (ФССП, регулятор рынка взыскания) впервые инициировала проведение Следственным комитетом доследственной проверки деятельности взыскателей, не состоящих в госреестре, пишет «Коммерсант».



Регулятор усмотрел в действиях компаний «Кавказ-Центр» и Gudermes Collection возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, поскольку компании пытались надавить на должников, выдавая себя за представителей кавказских диаспор.

По данным в ФССП, в 2016—2017 годах несколько граждан, проживающих в Москве, заключили договоры с одной из микрофинансовых организаций (название не раскрывается) о предоставлении займов. После того как заемщики не смогли выполнить обязательства по своевременному возврату денежных средств, им стали поступать листовки от компаний «Кавказ-Центр» и Gudermes Collection, подписанные их директорами управлений по реализации имущества должников. В листовках, которые также расклеивались на дверях квартир и на стенах подъездов, где проживали должники, содержалось требование возврата задолженности. Такие действия противоречат закону о взыскании долгов физических лиц 230-ФЗ, вступившему в силу с начала этого года.

В ходе проверки ФССП выяснилось, что агентства с указанными названиями не состоят в госреестре (с 1 января, согласно 230-ФЗ, коллекторы могут заниматься сбором долгов, только если состоят в реестре ФССП).

«По адресам в городе Грозном, указанным в листовках, данные компании также не значатся, — отметили в ФССП. — Указанные обстоятельства и выявленные в ходе их проверки иные сведения, свидетельствующие о наличии признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. — Прим. ред.), послужили основанием для направления собранных материалов в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве для проведения доследственной проверки».

Взаимодействие ФССП с правоохранительными органами осуществляется на постоянной основе во всех случаях, когда в действиях лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, усматриваются признаки состава преступления, подчеркнули в ФССП. Однако до сих пор, по словам участников рынка, подобных прецедентов не было, в то время как именно борьба с нелегальными взыскателями является самой проблемной для отрасли.