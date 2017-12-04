Новикомбанк снизил проценты, начисляемые на остаток средств по картам NovikomCard.

Теперь по карте NovikomCard, которая выпускается в категориях Masterсard Gold и «Мир Премиальная», на остаток средств на счете будет начисляться 6% годовых (ранее — 7%). Проценты начисляются ежедневно, а выплачиваются в последний день месяца.

Плата за годовое обслуживание карты категории Masterсard Gold составляет 1,2 тыс. рублей, категории «Мир Премиальная» — 2 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается, а в банкоматах и ПВН сторонних банков составляет 0,5% от суммы операции.

Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

«Клиентам — держателям карты NovikomCard категории «Мир Премиальная» доступен кешбэк-сервис платежной системы «Мир», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

Новикомбанк АО «АКБ «Новикомбанк» — крупный специализированный столичный банк, обслуживающий и кредитующий преимущественно корпоративных клиентов, включая крупнейшие предприятия оборонного и машиностроительного комплекса России. Финучреждение является активным участником валютного рынка. Основной источник фондирования — средства корпоративных клиентов. Банк отличается низкой зависимостью от средств физических лиц. Подконтролен госкорпорации «Ростех».

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 276,50 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,91 млрд, кредитный портфель — 168,76 млрд, обязательства перед населением — 24,92 млрд.