Новикомбанк снизил проценты, начисляемые на остаток средств по картам NovikomCard.

Теперь по карте NovikomCard, которая выпускается в категориях Masterсard Gold и «Мир Премиальная», на остаток средств на счете будет начисляться 6% годовых (ранее — 7%). Проценты начисляются ежедневно, а выплачиваются в последний день месяца.

Плата за годовое обслуживание карты категории Masterсard Gold составляет 1,2 тыс. рублей, категории «Мир Премиальная» — 2 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается, а в банкоматах и ПВН сторонних банков составляет 0,5% от суммы операции.

Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.



«Клиентам — держателям карты NovikomCard категории «Мир Премиальная» доступен кешбэк-сервис платежной системы «Мир», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.