Центробанк в понедельник принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций.



Так, без лицензий остались столичный банк «Европейский Стандарт» (регистрационный номер 3200) и краснодарский «Новопокровский» (номер 467).

В пресс-службе регулятора пояснили, что бизнес «Европейского Стандарта» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.

«В ноябре текущего года в ходе инспекционной проверки Банка России установлен факт хищения из кассы банка денежных средств на крупную сумму. В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации, что привело к возникновению в ее деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — пояснили в пресс-службе.



Банк России неоднократно применял в отношении «Евростандарта» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

«В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в противодействии проведению представителями Банка России инспекционной проверки, в том числе путем воспрепятствования доступу в кассовые помещения», — сказали в ЦБ.

Комментируя свое решение в отношении «КБ «Новопокровский», в ЦБ заявили, что банк не соблюдал требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

По мнению регулятора, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшегося в осуществлении «схемных» операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

Отметим, что по итогам октября норматив достаточности капитала Н1.0 у «Новопокровского» оказался на уровне 9,52%.



Оба банка — участники системы страхования вкладов. В этой связи в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что страховые выплаты по вкладам клиентам обеих кредитных организаций начнутся не позднее 18 декабря 2017 года.

До указанной даты АСВ расскажет о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплатах. Агентство намерено использовать банки-агенты для приема заявлений граждан и выплат им компенсаций. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 8 декабря.