Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор, в который будет «зашита» дополнительная информация о льготах — например, член многодетной семьи, пенсионер. По ID в магазинах и аптеках они смогут получить скидки. Такой вопрос в настоящее время прорабатывает «Финтех» при Центробанке, пишут «Известия».

«Возможность использования единого идентификатора или иного инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас прорабатывается, — рассказали в пресс-службе ЦБ. — После определения подходов к взаимодействию существующих систем цифровой идентификации, реализуемых как в государственном, так и частном секторе, можно будет определить механизмы дистанционного получения финансовых услуг, а также защиты от рисков, связанных с их применением».



По данным издания, вопрос, куда именно «зашить» ID (на банковскую или сим-карту), в настоящее время решается. Обе карты оформляются по паспорту, и, соответственно, на них проще добавить информацию о льготах. В настоящее время вместо ID используются различные удостоверения. Например, у пожилых людей есть пенсионное удостоверение, которое подтверждает их статус.

Руководитель направления аудита финансовых организаций Digital Security Андрей Гайко уверен, что логичнее записать ID на банковские карты.



«Этот способ является самым надежным, — пояснил эксперт. — Причем не важно, к какой платежной системе будет принадлежать эта карта. Программа может быть реализована на базе карт «Мир». Менее надежным вариантом кажется запись ID на сим-карты. Наиболее распространенный вариант мошенничества в этом случае — повторный выпуск симки. Обычно злоумышленники обращаются в салон сотового оператора и там через подкуп сотрудника делают дубликат карты».

Некоторые эксперты предположили, что не нужно вводить для россиян новые идентификаторы. По сути, сейчас функции ID уже выполняет СНИЛС, и его номер можно «зашить» в сим- или банковскую карту.

