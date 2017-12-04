Сибирский Банк Реконструкции и Развития (Тюмень) понизил ставки по вкладам.
Доходность депозита «Выгодный» (от 10 тыс. рублей) за все три года составляет 5,11% годовых (вместо 5,41%). Ставки в четырех процентных периодах равны 4,45—7,7% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Вклады «Кошелек» (от 30 тыс. рублей на один год) и «Отличный пенсионный +» (от 1 тыс. рублей на год и месяц) открываются под 6,95% годовых (прежде — под 7,25%). Проценты по данным депозитам ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«Отличный доход» (от 30 тыс. рублей на один год) доступен под 7,45% (до этого — под 7,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Возможность дополнительных взносов предусмотрена по всем вкладам, кроме «Отличного дохода».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,94 млрд рублей (321-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,42 млрд, кредитный портфель — 1,86 млрд, обязательства перед населением — 3,00 млрд.