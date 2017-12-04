Сибирский Банк Реконструкции и Развития (Тюмень) понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Выгодный» (от 10 тыс. рублей) за все три года составляет 5,11% годовых (вместо 5,41%). Ставки в четырех процентных периодах равны 4,45—7,7% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Вклады «Кошелек» (от 30 тыс. рублей на один год) и «Отличный пенсионный +» (от 1 тыс. рублей на год и месяц) открываются под 6,95% годовых (прежде — под 7,25%). Проценты по данным депозитам ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Отличный доход» (от 30 тыс. рублей на один год) доступен под 7,45% (до этого — под 7,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Возможность дополнительных взносов предусмотрена по всем вкладам, кроме «Отличного дохода».

Сибирский Банк Реконструкции и Развития ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» — небольшой по размеру активов региональный банк (Тюмень), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами и на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц (69%). Основу клиентской базы формируют строительные компании.
На сегодняшний день основными акционерами банка выступают совладельцы ООО «Реском-Тюмень» в равных долях Мария Тамилина и Владимир Марьин (совместно — 19,92%), Наталья Коробова (19,25%), экс-депутат Тюменской городской думы, председатель совета директоров банка Алексей Лебзак (15,61%), Наталья Кобзева (15,47%), Александр Никулин (15,46%), член совета директоров и председатель правления Григорий Романюта (14,29%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,94 млрд рублей (321-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,42 млрд, кредитный портфель — 1,86 млрд, обязательства перед населением — 3,00 млрд.