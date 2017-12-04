Сибирский Банк Реконструкции и Развития (Тюмень) понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Выгодный» (от 10 тыс. рублей) за все три года составляет 5,11% годовых (вместо 5,41%). Ставки в четырех процентных периодах равны 4,45—7,7% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Вклады «Кошелек» (от 30 тыс. рублей на один год) и «Отличный пенсионный +» (от 1 тыс. рублей на год и месяц) открываются под 6,95% годовых (прежде — под 7,25%). Проценты по данным депозитам ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Отличный доход» (от 30 тыс. рублей на один год) доступен под 7,45% (до этого — под 7,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Возможность дополнительных взносов предусмотрена по всем вкладам, кроме «Отличного дохода».