Банк «Оранжевый» повысил ставки в долларах по вкладу «Можно все».
Срок размещения денежных средств — 540 дней. При сумме депозита от 2 тыс. долларов процентная ставка составит 0,75%, от 15 тыс. долларов — 1% годовых (ранее — 0,25—-0,75%).
Дополнительные взносы принимаются не позднее 90 дней до окончания срока вклада.
Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или счет банковской карты.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 5,86 млрд рублей (284-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 3,50 млрд, обязательства перед населением — 4,11 млрд.