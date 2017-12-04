Банк «Оранжевый» повысил ставки в долларах по вкладу «Можно все».

Срок размещения денежных средств — 540 дней. При сумме депозита от 2 тыс. долларов процентная ставка составит 0,75%, от 15 тыс. долларов — 1% годовых (ранее — 0,25—-0,75%).

Дополнительные взносы принимаются не позднее 90 дней до окончания срока вклада.

Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или счет банковской карты.

Банк Оранжевый ООО «Банк «Оранжевый»небольшое по ключевым финансовым показателям кредитное учреждение с головным офисом в Санкт-Петербурге. Бизнес банка в 2000-х годах был тесно связан с целлюлозно-бумажной корпорацией «Илим Палп». На настоящий момент владельцем кредитной организации выступает бывший топ-менеджер этой корпорации Станислав Патенко. Основные направления деятельности банка — кредитование юридических лиц и населения, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение во вклады средств частных лиц.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 5,86 млрд рублей (284-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 3,50 млрд, обязательства перед населением — 4,11 млрд.