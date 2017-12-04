Процесс концентрации капитала в банковском секторе продолжится. Об этом заявил председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин в программе Елены Ищеевой «Первые Лица» на портале Банки.ру.



«Я думаю, что процесс концентрации банковского капитала будет продолжаться. И это вызвано не только системной работой ЦБ по очистке банковского сектора от неблагополучных бизнес-моделей, но и естественным процессом увеличения масштабов бизнеса на фоне трех факторов: усложняющегося регулирования, необходимости масштабных инвестиций в цифровизацию и, наконец, сокращения маржи», — сказал он.

По его мнению, в среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе, если оправдаются ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России, маржа банковского сектора будет сужаться.

«В целом в экономике и в банковском секторе фактор снижения маржи будет очень ощутим. С учетом этих трех факторов, на мой взгляд, концентрация неизбежна. При этом я не говорю, что у средних банков нет возможности построить успешную бизнес-модель», — указал он.

О том, чего ждать в 2018 году, какие истории на банковском рынке будут успешны, а какие нет, смотрите в программе «Первые Лица» на портале Банки.ру.