Процесс концентрации капитала в банковском секторе продолжится. Об этом заявил председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин в программе Елены Ищеевой «Первые Лица» на портале Банки.ру.
«Я думаю, что процесс концентрации банковского капитала будет продолжаться. И это вызвано не только системной работой ЦБ по очистке банковского сектора от неблагополучных бизнес-моделей, но и естественным процессом увеличения масштабов бизнеса на фоне трех факторов: усложняющегося регулирования, необходимости масштабных инвестиций в цифровизацию и, наконец, сокращения маржи», — сказал он.
По его мнению, в среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе, если оправдаются ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России, маржа банковского сектора будет сужаться.
«В целом в экономике и в банковском секторе фактор снижения маржи будет очень ощутим. С учетом этих трех факторов, на мой взгляд, концентрация неизбежна. При этом я не говорю, что у средних банков нет возможности построить успешную бизнес-модель», — указал он.
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ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 841,44 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 118,23 млрд, кредитный портфель — 402,08 млрд, обязательства перед населением — 231,45 млрд.