Борьба с инфляцией не приведет к тому, что ставки по депозитам достигнут отрицательных значений, как в некоторых странах Европы. Такое мнение высказал председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин в программе Елены Ищеевой «Первые лица» на портале Банки.ру.



«Отрицательная ставка, действительно, есть в еврозоне по депозитам в евро. Есть отрицательная ставка по швейцарскому франку. Я думаю, что, в первую очередь, это связано не с низкой инфляцией. Европа жила в условиях низкой инфляции и положительных реальных ставок достаточно долго, до кризиса 2008 года. Причиной отрицательных ставок является очень мягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ и продолжительность этой политики», — сказал он.

«Учитывая, что у нас ЦБ занимает полярную позицию, я не ожидаю, что мы столкнемся с отрицательными процентными ставками. Хотя, конечно, ставки будут следовать за ставкой ЦБ», — отметил предправления.



По словам Олюнина, произошедший недавно рост ставок по депозитам связан с сезонной кампанией.