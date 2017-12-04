В салонах мультиканального ретейлера «Связной» стала доступна услуга по оплате билетов авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщила группа QIWI, пояснив, что услуга предоставляется с использованием ее платежного сервиса.

Услуга доступна в любом салоне «Связного» по всей России, оплата производится наличными. Для совершения платежа необходимо назвать кассиру-операционисту номер брони и сумму к оплате. В случае отмены поездки вернуть внесенную плату за авиабилет также можно в салонах «Связного» по тарифу «Аэрофлота». Комиссия за операции не взимается.



«Команда QIWI реализовала новый канал оплаты авиабилетов для крупнейшего российского авиаперевозчика. Теперь у клиентов авиакомпании появилась возможность сначала забронировать перелет, а затем произвести оплату наличными в салонах «Связного» без комиссии», — резюмировал директор департамента развития мобильной коммерции и эквайринга группы QIWI Ришат Аббазов.