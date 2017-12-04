Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев перед очередным заседанием по его делу в Замоскворецком суде, где 4 декабря должны начаться прения сторон, заявил журналистам, что пришел в суд в «очень хорошем настроении».

«У меня плохого не бывает. Только хорошее и очень хорошее», — отметил экс-министр на уточняющий вопрос о том, чем именно вызвано столь хорошее настроение.

Улюкаев, ранее неоднократно появлявшийся на заседаниях суда с разными книгами, также сказал журналистам, что сейчас ничего не читает, а, наоборот, сам пишет книгу. Ее название экс-министр раскрыть отказался, сославшись на то, что оно представляет собой «коммерческую тайну».

«Буду менять», — отметил Улюкаев на вопрос о том, планирует ли он в будущем продавать свою книгу.

Улюкаев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»). По данным следствия, Улюкаев требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина 2 млн долларов в качестве взятки за выдачу «положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО «НК «Роснефть» государственного пакета акций ПАО «АНК «Башнефть».