Банк «Канский» ввел вклад «Зима Online».
Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок — 14 месяцев. Доходность вложения составляет 8,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты начисляются каждые семь месяцев и выплачиваются на счет вклада «До востребования» или счет банковской карты.
«Возможно досрочное расторжение договора с сохранением ставки за каждый полный процентный период, равный семи месяцам».
Предложение действительно по 31 января 2018 года.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,69 млрд рублей (370-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 2,15 млрд, обязательства перед населением — 1,86 млрд.