Банк «Канский» ввел вклад «Зима Online».

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок — 14 месяцев. Доходность вложения составляет 8,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты начисляются каждые семь месяцев и выплачиваются на счет вклада «До востребования» или счет банковской карты.

«Возможно досрочное расторжение договора с сохранением ставки за каждый полный процентный период, равный семи месяцам».

Предложение действительно по 31 января 2018 года.

Канский ООО «КБ «Канский» — небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на работе с физическими лицами в Сибирском федеральном округе. Ключевым направлением деятельности банка является розничное кредитование и привлечение вкладов населения, формирующих более 70% пассивов фининститута.
На текущий момент акционерами кредитной организации являются десять физических лиц, при этом, согласно раскрываемой информации, банк находится под значительным влиянием президента Ассоциации агропромышленных и торговых организаций «Сибирская губерния» и председателя совета директоров банка Алексея Подсохина, которому принадлежит 9,99% акций. Еще восемь физических лиц владеют в капитале банка равными долями по 9,9% акций: генеральный директор холдинга ОАО «Сибирская губерния» Екатерина Иоакиманская, Игорь Крюков, Ирина Андреева, Алексей Бельский, Светлана Гаврилова, Наталья Колоколова, Антонина Мазаева, Катерина Еранцева. Кроме того, 9,98% акций банка принадлежит Александру Мишину.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,69 млрд рублей (370-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 2,15 млрд, обязательства перед населением — 1,86 млрд.