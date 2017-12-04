Банк «Канский» ввел вклад «Зима Online».

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок — 14 месяцев. Доходность вложения составляет 8,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты начисляются каждые семь месяцев и выплачиваются на счет вклада «До востребования» или счет банковской карты.

«Возможно досрочное расторжение договора с сохранением ставки за каждый полный процентный период, равный семи месяцам».

Предложение действительно по 31 января 2018 года.