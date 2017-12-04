Чувашкредитпромбанк предлагает открыть вклад «Зимний».
Сроки размещения средств — один, три и шесть месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Депозит привлекается под 6,25—7,1% годовых в зависимости от суммы и срока. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,29 млрд рублей (274-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,55 млрд, кредитный портфель — 4,42 млрд, обязательства перед населением — 4,10 млрд.