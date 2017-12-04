Чувашкредитпромбанк предлагает открыть вклад «Зимний».

Сроки размещения средств — один, три и шесть месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Депозит привлекается под 6,25—7,1% годовых в зависимости от суммы и срока. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.