Чувашкредитпромбанк предлагает открыть вклад «Зимний».

Сроки размещения средств — один, три и шесть месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Депозит привлекается под 6,25—7,1% годовых в зависимости от суммы и срока. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

Чувашкредитпромбанк ПАО «АКБ «Чувашкредитпромбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк с универсальной структурой бизнеса, крупнейшая и системообразующая кредитная организация Республики Чувашия. Занимается обслуживанием значительного количества местных предприятий, а также располагает достаточно развитыми розничными программами. Важнейший источник фондирования — депозиты населения. Имеет доступ к обслуживанию бюджетных средств.
Чувашкредитпромбанк является опорным банком Чувашской Республики.
Основным акционером выступает правительство Чувашской Республики в лице Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (62,27%). Александр Калинин владеет долей в 12,65%, Артем Коржавин — 11,44%, Дмитрий Батурин — 6,51%, Владимир Михайлов — 1,59%. Акционерам-миноритариям принадлежит 5,54% акций.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,29 млрд рублей (274-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,55 млрд, кредитный портфель — 4,42 млрд, обязательства перед населением — 4,10 млрд.