АО «АКБ «Инкаробанк» — небольшой столичный моноофисный банк. Ориентирован на кредитование представителей торговли, финансовых и лизинговых организаций, а также компаний из сферы услуг и недвижимости. Основным источником фондирования выступают клиентские средства — преимущественно в виде остатков на текущих и расчетных счетах клиентов, а также собственные средства банка. Кредитная организация поддерживает активность на межбанковском и валютном рынках, совершает операции с облигациями и векселями.

На сегодняшний день бенефициарами банка являются член совета директоров и председатель правления Сергей Смирнов (экс-председатель правления ОАО «Конгресс-банк») — 15,60%, Мурат Чомаев, Сергей Попов, Константин Исланкин, Константин Левин (по 9,999% у каждого), член правления Александр Филипский (в прошлом — член правления ЗАО «АКБ «Славия») — 9,94%, президент ЗАО Торговый Дом «Восток» и бывший заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» Михаил Крицкий − 9,93%, Марина Калинина — 9,50%, Антон Лыщин — 8,94%, Оганес Григорян — 6,10%.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,31 млрд рублей (460-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,60 млрд, кредитный портфель — 0,48 млрд, обязательства перед населением — 0,49 млрд.