Инкаробанк предлагает разместить денежные средства в новый вклад «Время открытий».
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 180 дней. Процентная ставка составляет 8,2% годовых. Пополнение предусмотрено суммами от 10 тыс. рублей в течение первых 90 дней срока депозита. Проценты ежемесячно выплачиваются на счет вклада до востребования.
«Условиями депозита разрешаются расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада, и не ранее 30 дней с момента заключения договора. При сумме депозита свыше 50 тысяч рублей возможна автоматическая пролонгация на условиях «Универсального», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Ушева.
АО «АКБ «Инкаробанк» — небольшой столичный моноофисный банк. Ориентирован на кредитование представителей торговли, финансовых и лизинговых организаций, а также компаний из сферы услуг и недвижимости. Основным источником фондирования выступают клиентские средства — преимущественно в виде остатков на текущих и расчетных счетах клиентов, а также собственные средства банка. Кредитная организация поддерживает активность на межбанковском и валютном рынках, совершает операции с облигациями и векселями.
На сегодняшний день бенефициарами банка являются член совета директоров и председатель правления Сергей Смирнов (экс-председатель правления ОАО «Конгресс-банк») — 15,60%, Мурат Чомаев, Сергей Попов, Константин Исланкин, Константин Левин (по 9,999% у каждого), член правления Александр Филипский (в прошлом — член правления ЗАО «АКБ «Славия») — 9,94%, президент ЗАО Торговый Дом «Восток» и бывший заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» Михаил Крицкий − 9,93%, Марина Калинина — 9,50%, Антон Лыщин — 8,94%, Оганес Григорян — 6,10%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,31 млрд рублей (460-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,60 млрд, кредитный портфель — 0,48 млрд, обязательства перед населением — 0,49 млрд.