Ульяновский банк «Венец» уменьшил доходность дебетовых карт, оформляемых по тарифам «Стандартный» и «Пенсионный». Начисление дохода на остаток средств предусмотрено только для карт в рублях.

По картам «Мир» / «Мир-Maestro», а также Visa Electron, Mastercard Maestro тарифного плана «Стандартный» на остаток свыше 5 тыс. рублей можно получить доход в размере 2,5% годовых, от 10 тыс. до 50 тыс. рублей — 3%, от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — 3,5%, свыше 100 тыс. рублей — 4% годовых. По картам Masterсard Standard и «Masterсard Standard — Золотая корона» на сумму остатка свыше 5 тыс. рублей будут начисляться 3% годовых, от 10 тыс. до 50 тыс. — 3,5%, от 50 тыс. до 100 тыс. — 4% годовых, свыше 100 тыс. рублей — 5%, а по «Masterсard Gold и Masterсard Gold — Золотая корона» — 3% годовых на сумму от 5 тыс. рублей, 4% на сумму от 10 тыс. до 50 тыс., 5% на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и 5,5% годовых на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Годовое обслуживание «электронных» карт и карт платежной системы «Мир» стоит 200 рублей, «стандартных» — 500 рублей, «золотых» — 1,5 тыс. рублей.

Изменения по тарифному плану «Пенсионный» коснулись только карты Masterсard Gold. Ставка начисления дохода на остаток в сумме от 5 тыс. рублей теперь составляет 5,5% годовых (прежде — 6%). Плата за выпуск карты не взимается, стоимость годового обслуживания по карте составит 1 тыс. рублей.

«Проценты по всем продуктам не начисляются при сумме остатка до 5 тысяч рублей. Снять денежные средства в устройствах банка по всем картам можно бесплатно. Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков зависит от категории карты и размера снимаемой суммы», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.

Кроме того, банк ввел cash back по дебетовым картам Masterсard Standard, Masterсard Gold и «Мир». Возврат осуществляется в бонусных баллах, которые в дальнейшем конвертируются по курсу 1 рубль/доллар/евро за 1 бонусный балл. По картам платежной системы «Мир» вознаграждение составит 0,1% от суммы операций по оплате товаров и услуг, по Masterсard Standard — 0,5%, по Masterсard Gold — 1%. Минимальная сумма операции, при которой начисляются бонусные баллы, и ежемесячная максимальная сумма возврата будут зависеть от категории карты.



Полученные средства держатели карт смогут использовать по своему усмотрению без каких-либо ограничений. В программе вознаграждения участвуют и уже выпущенные карты, и вновь оформляемые. Для подключения к программе необходимо подать заявление в любом офисе банка.