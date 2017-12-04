Банк «Зенит Сочи» с 4 декабря ввел вклад «Пополняемый».

Его минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок размещения — три, шесть месяцев или год. Средства привлекаются под 5—6% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Пополнение счета возможно суммами от 3 тыс. рублей, но не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия договора. Расходные операции не предусмотрены.



«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Предусмотрена возможность получения вкладчиком карты Masterсard Gold без взимания комиссии за годовое обслуживание при условии размещения денежных средств во вклад в сумме не менее 250 тысяч рублей», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

