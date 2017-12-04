Гособвинитель Борис Непорожный запросил десять лет реального срока для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Вину экс-министра прокурор счел полностью доказанной.

Также было предложено приговорить Улюкаева к штрафу в пятикратном размере взятки.

По мнению гособвинителя, экс-министр катался как сыр в масле. «Обращает на себя внимание мотив корысти. А ведь Улюкаев не просто не нуждался в деньгах, а катался как сыр в масле», — сказал он.

Далее прокурор перечислил арестованное имущество Улюкаева: машины, квартиры, наличные.



Непорожный отметил, что бывший министр «использовал свое положение» с целью «личного обогащения», чем «подорвал авторитет власти».

Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе заявила, что не удивлена тем наказанием, которое запросила сторона обвинения. «Мы такое слышали в судах», — добавила она.



Как сообщалось, Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября прошлого года после получения сумки с 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина в офисе компании на Софийской набережной, следовало из обвинительного заключения. По версии гособвинения, Улюкаев потребовал у Сечина взятку в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%).

Преследование Улюкаева началось после того, как Сечин написал на него заявление на имя директора ФСБ Александра Бортникова. Заявление также подписал генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов, который тогда был вице-президентом «Роснефти» по безопасности, в дальнейшем он курировал оперативную разработку Улюкаева и, по данным BBC, был в офисе «Роснефти» во время встречи министра и главы компании.

​Прокурор попросит наказание для Улюкаева В Замоскворецком районном суде Москвы в понедельник пройдут прения сторон по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Глава «Роснефти» утверждал, что взятку Улюкаев требовал «жестом с двумя пальцами» на саммите стран БРИКС в индийском штате Гоа в октябре 2016 года.

Разговоры Сечина и Улюкаева в день передачи предполагаемой взятки записаны и были исследованы в суде; в ходе беседы Сечин говорит министру, что «выполнил поручение» и «собрал объем». Защита Улюкаева настаивала, что прямых указаний именно на взятку в их разговоре нет.

Сечин не был допрошен в суде: он четыре раза не явился в суд по повестке, сославшись на занятость, а исследовать его письменные показания, данные на стадии следствия, суд не стал. Таким образом, гособвинение лишилось возможности ссылаться на его показания как на доказательство вины Улюкаева, указывала защита. Феоктистов дал суду показания в закрытом режиме.

15 ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Улюкаева в связи с утратой доверия. Улюкаев не признает вину; показания Сечина он назвал ложью и оговором.