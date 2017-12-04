Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило краснодарскому Внешфинбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Основными факторами, оказывающими позитивное влияние на рейтинговую оценку банка, выступили высокие показатели рентабельности его деятельности (ROE составляет 23,5%, ROA — 11,2%, согласно данным отчетности по РСБУ за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017-го) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, а также высокое качество портфеля выданных гарантий и поручительств, указано в сообщении RAEX. Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокие показатели краткосрочной ликвидности банка и возможность привлечения им дополнительной ликвидности под залог ценных бумаг в рамках операций РЕПО.

Негативное влияние на рейтинг кредитоспособности банка оказывают операционные и регулятивные риски, связанные с интенсивным наличным денежным оборотом и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах. Кроме того, аналитики агентства отмечают высокие темпы роста объема выданных банком банковских гарантий и высокую концентрацию активов на объектах крупного кредитного риска. Давление на рейтинговую оценку также оказывают низкий уровень достаточности основного капитала банка (Н1.2 на 1 ноября — 8,1%) и его низкие конкурентные позиции (кредитная организация занимает незначительную долю рынка на федеральном уровне).



Напомним, в августе этого года RAEX подтвердило рейтинг Внешфинбанка на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации.



​RAEX подтвердило рейтинг Внешфинбанка на уровне «ruBB» и отозвало его Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка на уровне «ruBB» и отозвало его в связи с истечением его срока действия и отказом банка от актуализации. Перед отзывом по рейтингу был подтвержден «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.