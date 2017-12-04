Первый Дортрансбанк (Киров) понизил ставки по вкладам на 0,1 процентного пункта.
Максимальная доходность составляет сейчас 7,2% — по депозиту «Удачный». Этот вклад привлекается в сумме от 5 тыс. рублей на год. Проценты выплачиваются в конце срока.
Депозиты «Популярный» (от 5 тыс. рублей на полтора года) и «Универсальный» (от 5 тыс. рублей на два года) открываются под 6,8% годовых, а «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на год) и «Привлекательный» (от 3 тыс. рублей на год) — под 6,9%.
«Премиум» (от 500 тыс. рублей на год) размещается теперь под 7%, а «Перспективный» (от 1 тыс. рублей на полгода) — под 6,7% годовых.
Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по выбору клиента.
Депозиты пополняемые.
АО «Первый Дортрансбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Киров), развивающий универсальную модель бизнеса. Основным источником фондирования являются депозиты физических лиц. Банк кредитует преимущественно корпоративных клиентов. Основу клиентской базы формируют мостостроительные компании (в том числе связанные с акционерами), а также местные промышленные предприятия.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров и экс-председатель правления Владимир Саблин (61,16%) и его супруга, член совета директоров Екатерина Саблина (14,11%). Также через кировское авиастроительное предприятие АО «Лепсе» владеют следующие бенефициары: Мария Клокова (4,40%), РФ в лице Росимущества (3,53%), член совета директоров Геннадий Мамаев, Сергей Лаптев (по 2,04%), Галина Зазирная (0,81%), Борис Карпман (0,75%), АО «Лепсе» через АО «Лепсе Чек» (0,67%), миноритарии (3,98%). Правительство Кировской области в лице Министерства транспорта Кировской области контролиурет 3,15% акций общества, Григорий Акимкин через ООО «Мегаполис» — 1,50%, акционеры-миноритарии — 1,86%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,87 млрд рублей (425-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,34 млрд, кредитный портфель — 0,73 млрд, обязательства перед населением — 0,86 млрд.