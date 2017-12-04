Первый Дортрансбанк (Киров) понизил ставки по вкладам на 0,1 процентного пункта.

Максимальная доходность составляет сейчас 7,2% — по депозиту «Удачный». Этот вклад привлекается в сумме от 5 тыс. рублей на год. Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозиты «Популярный» (от 5 тыс. рублей на полтора года) и «Универсальный» (от 5 тыс. рублей на два года) открываются под 6,8% годовых, а «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на год) и «Привлекательный» (от 3 тыс. рублей на год) — под 6,9%.

«Премиум» (от 500 тыс. рублей на год) размещается теперь под 7%, а «Перспективный» (от 1 тыс. рублей на полгода) — под 6,7% годовых.

Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по выбору клиента.

Депозиты пополняемые.