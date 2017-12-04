Акции банка «Российский Капитал» будут переданы в Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) до конца 2017 года. При этом название банка и агентства сменится ориентировочно через три месяца. Об этом рассказал генеральный директор АИЖК Александр Плутник на презентации обновленной стратегии единого института развития в жилищной сфере в связи с интеграцией банка «Российский Капитал».



Планируется, что в итоге название будет звучать как «Дом.рф Банк».

Кроме того, Плутник подчеркнул, что АИЖК на базе «Российского Капитала» станет развивать направление ипотечного кредитования и жилищного строительства.

«Мы будем развивать новое направление на базе банка — ипотечный строительный банк. АИЖК будет акционером, уже выработали подходы к стратегии. Банк будет выполнять различные операции, но специализация будет на ипотеке и жилищном строительстве», — рассказал гендиректор АИЖК.

«Ожидаем, что по итогам года ипотечных кредитов будет выдано более 1 миллиона штук, выдачи превысят 1 триллион 800 миллиардов. Это рекорды для российского рынка, но также это только начало его развития», — добавил он.

​Ипотечно-строительный банк создадут на базе «Российского Капитала» На базе банка «Российский Капитал» создадут ипотечно-строительный банк для оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере (АИЖК) по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.