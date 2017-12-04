В Пермском крае предстанут перед судом организаторы незаконной банковской деятельности. За время противоправной деятельности участникам группы удалось заработать 30 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.



«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 13 граждан в организации и участии в преступном сообществе и совершении незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что на территории Пермского края обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с помощью ряда подконтрольных организаций — «однодневок». Таким образом, уточняют в МВД, субъектам экономической деятельности создавались условия «для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду».

В организации преступного сообщества обвиняются трое граждан, еще десять — в участии. С целью соблюдения максимально возможной конспирации злоумышленники использовали в речи исключительно понятные им слова и выражения.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.