ВТБ установил для красноярского ООО «Лизинговая компания «Дельта» кредитно-документарный лимит в 1 млрд рублей на цели финансирования текущей деятельности, связанной с приобретением имущества по договорам лизинга, а также на цели рефинансирования. Об этом в понедельник сообщили в банке.

Открытый лимит позволит компаниям — клиентам ЛК «Дельта» оперативно приобретать имущество, необходимое для развития бизнеса, подчеркивается в релизе. При этом компания сможет заключать с клиентами договоры оказания услуг лизинга сроком до пяти лет.



На текущий момент лизинговой компанией «Дельта» при финансовой поддержке ВТБ уже реализовано три сделки с компаниями Красноярского края на общую сумму свыше 140 млн рублей. Объектом лизинга выступала различная техника.

