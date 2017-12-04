Ульяновский банк «Венец» предлагает сезонный вклад «Зимняя сказка».

Срок размещения средств — от 370 до 545 дней. Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей под 7,1% годовых, от 300 тыс. рублей — под 7,2%, от 1 млн рублей — под 7,3%. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Предложение действует до 31 января 2018 года.



«При досрочном расторжении договора проценты зависят от срока нахождения средств на счете. Возможно увеличение ставки на 0,3 процентного пункта для постоянных вкладчиков», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.