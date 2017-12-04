Абоненты линейки тарифных планов «Включайся!» от «МегаФона» с 1 декабря, выходя в роуминг, могут пользоваться безлимитным интернет-трафиком в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и eMotion за 99 рублей в сутки.



«Важно, что теперь не надо подключать никакие опции — предложение начинает действовать, как только вы въезжаете в другую страну и выходите в мессенджеры», — прокомментировал директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.

Для использования других интернет-ресурсов «МегаФон» предоставит абонентам 10 Мб трафика по той же стоимости — 99 рублей в сутки. При исчерпании объема трафика подключится новый пакет размером 10 Мб, но не более пяти раз за сутки.

Предложение действует до 28 февраля 2018 года.