Банк «Русский Стандарт» внес изменения в тарифы по кредитной карте The Platinum Card платежной системы American Express.

Процентная ставка по карте в рублях теперь составляет 23% годовых на оплату товаров и услуг и 39% на снятие наличных, в валюте — 18,9% и 31% соответственно. Максимальный кредитный лимит может достигать 1,5 млн рублей, 25 тыс. долларов или 20 тыс. евро. Предусмотрен льготный период до 55 дней, который распространяется только на оплату товаров и услуг.

Обслуживание карты обойдется клиенту в 25 тыс. рублей, 500 долларов или 380 евро в год.

Комиссия за снятие как кредитных, так и собственных денежных средств заемщика в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций снижена и равна теперь 2,9% от суммы операции (минимум 299 рублей, 6,5 доллара или 5 евро).



«Даже несмотря на то, что банк снизил комиссию за снятие денежных средств в своих устройствах и в устройствах сторонних кредитных организаций, использование карты для получения наличных остается нецелесообразным из-за высокой процентной ставки, действующей на данный вид операций, и льготного периода, распространяющегося только на безналичные операции», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.