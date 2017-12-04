Банк «Русский Стандарт» внес изменения в тарифы по кредитной карте The Platinum Card платежной системы American Express.

Процентная ставка по карте в рублях теперь составляет 23% годовых на оплату товаров и услуг и 39% на снятие наличных, в валюте — 18,9% и 31% соответственно. Максимальный кредитный лимит может достигать 1,5 млн рублей, 25 тыс. долларов или 20 тыс. евро. Предусмотрен льготный период до 55 дней, который распространяется только на оплату товаров и услуг.

Обслуживание карты обойдется клиенту в 25 тыс. рублей, 500 долларов или 380 евро в год.

Комиссия за снятие как кредитных, так и собственных денежных средств заемщика в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций снижена и равна теперь 2,9% от суммы операции (минимум 299 рублей, 6,5 доллара или 5 евро).

«Даже несмотря на то, что банк снизил комиссию за снятие денежных средств в своих устройствах и в устройствах сторонних кредитных организаций, использование карты для получения наличных остается нецелесообразным из-за высокой процентной ставки, действующей на данный вид операций, и льготного периода, распространяющегося только на безналичные операции», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. В октябре 2017 года долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка были повышены с уровня «CCC+/C» до «B-/B» рейтинговым агентством S&P, со стабильным прогнозом. Отметим, что с 2015 года прогноз по банку сохранялся негативным, без каких либо изменений.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.