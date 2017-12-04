Visa уволила топ-менеджера, отвечавшего за инновации и выступавшего ключевой фигурой в сделках с такими компаниями, как Apple и Google, сообщило издание Recode.



Президент Visa Райан МакИнерни назвал причиной отставки своего заместителя, вице-президента Джима МакКарти, поведение, нарушающее политику компании.

«К сожалению, в ответ на информацию, которая недавно дошла до нашего сведения, мы заключили, что Джим нарушил политику Visa. Мы не можем игнорировать поведение сотрудников любого уровня, идущее вразрез с нашими лидерскими принципами и культурой», — написал МакИнерни в письме сотрудникам компании.

В письме не уточняется, что за информация поступила руководству и чем поведение МакКарти противоречило принципам Visa. Компания не комментирует отставку, сообщило Recode.

Вице-президент Visa по вопросам инноваций и стратегических партнерств Джим МакКарти проработал в компании 18 лет. Он представлял Visa на всех значимых конференциях по технологиям и отвечал за стратегическое партнерство Visa Inc. в сфере глобальных инноваций. В рамках этого сотрудничества, в частности, запущены проекты Apple Pay, Android Pay и ведется работа с другими технологическими компаниями, такими как Stripe, FitBit, Garmin.