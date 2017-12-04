ЦБ установил официальные курсы валют на 5 декабря. Курс доллара повысился на 47,29 копейки, составив 58,9911 рубля (58,5182 рубля со 2 декабря). Курс евро увеличился на 16,26 копейки, до 69,9104 рубля (69,7478 рубля со 2 декабря).



Российская валюта слабеет на фоне общего укрепления доллара, в пользу которого на текущей неделе будет играть публикация ключевой макростатистики по труду в США, отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

«Плюс сенат США одобрил налоговую реформу президента Дональда Трампа, снижающую налоговую нагрузку на корпорации и физлиц для того, чтобы простимулировать экономический рост. После объединения с аналогичным актом палаты представителей закон поступит на подпись президенту, который, ставя подпись, выполнит одно из своих предвыборных обещаний», — продолжает эксперт.

Таким образом, у доллара есть весомые причины для укрепления к мировым валютам, резюмирует аналитик.

Впрочем, оговаривается он, чистые длинные позиции по нефти несущественно подросли, что показывает позитивный настрой инвесторов относительно нефтяных цен.

Кроме того, замечает Веселов, чистые длинные позиции по рублям также подросли.

«Вместе с тем макростатистика по труду в США будет ключевым событием текущей недели, поэтому инвесторы будут ориентироваться на ее результаты», — заключает аналитик.