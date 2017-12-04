В поддержку бизнесмена Сулеймана Керимова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, выступили 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона.



Письмо подписали бизнесмен Михаил Прохоров, глава Сбербанка Герман Греф, издатель Ирина Прохорова, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, бывший генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, экс-президент РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, полярник Артур Чилингаров, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет.

Послание адресовано президенту Франции Эмманюэлю Макрону и направлено в посольство Франции в РФ.



Авторы послания выражают «искреннюю любовь и уважение к Франции», отмечая «сложившиеся доброжелательные отношения между народами России и Франции». Они отмечают, что своим письмом хотят выразить поддержку Керимову, которого знают много лет как благотворителя.

«Несмотря на значительные невзгоды его жизни, объем и степень его щедрости в поддержке образования и спорта, оказания медицинской помощи детям, поддержания гармоничных отношений между религиями, очень велики. Мы уверены, что многие уважаемые люди могут подтвердить гуманизм Керимова и его щедрый вклад в улучшение жизни людей», — указывают подписанты.

Они также напоминают, что Керимов тяжело пострадал в автокатастрофе в 2006 году, в настоящий момент его жизнь «поддерживается командой врачей, которые обеспечивают его постоянное комплексное лечение».

Инициаторы обращения подчеркивают, что Керимов уважает закон, и выражают уверенность, что будут приняты все меры, необходимые для полного соблюдения французских законов.