Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов, направленных на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотечным кредитам.



«Правительству обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов, направленных на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и АИЖК на приобретение жилых помещений либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов, до уровня 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, определив, что субсидирование будет осуществляться только при условии приобретения жилья на первичном рынке и сроки такого субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составляют три года, для семей, в которых родился третий ребенок, — пять лет», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — до 31 декабря текущего года.