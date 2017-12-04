Банк ВТБ снизил ставки по кредитным продуктам для клиентов из сегмента малого бизнеса. Минимальная ставка теперь составляет 10,5% годовых, указано в сообщении банка.
В частности, при сумме финансирования от 4 млн рублей ставки по кредитам в форме единовременной выдачи и кредитным линиям с лимитом выдачи снижены в среднем на 0,5 процентного пункта, по кредитным линиям с лимитом задолженности — в среднем на 1 п. п.
В рамках продукта, позволяющего обеспечить заявки на участие в аукционах на «Единой электронной торговой площадке», ставки опустились на 0,5 п. п.
За десять месяцев 2017 года группа ВТБ выдала малому бизнесу 103 млрд рублей кредитных средств, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель с начала года вырос на 3%, превысив 154 млрд рублей.
Подать заявку на кредит можно на сайте bm.ru или в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.