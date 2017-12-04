Банк ВТБ снизил ставки по кредитным продуктам для клиентов из сегмента малого бизнеса. Минимальная ставка теперь составляет 10,5% годовых, указано в сообщении банка.

В частности, при сумме финансирования от 4 млн рублей ставки по кредитам в форме единовременной выдачи и кредитным линиям с лимитом выдачи снижены в среднем на 0,5 процентного пункта, по кредитным линиям с лимитом задолженности — в среднем на 1 п. п.

В рамках продукта, позволяющего обеспечить заявки на участие в аукционах на «Единой электронной торговой площадке», ставки опустились на 0,5 п. п.

За десять месяцев 2017 года группа ВТБ выдала малому бизнесу 103 млрд рублей кредитных средств, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель с начала года вырос на 3%, превысив 154 млрд рублей.

Подать заявку на кредит можно на сайте bm.ru или в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

