Смена бренда Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) связана с его негативной коннотацией. Об этом рассказал генеральный директор АИЖК Александр Плутник на презентации обновленной стратегии единого института развития в жилищной сфере.



«Мы провели анализ нашей сети и партнеров и были вынуждены отвечать на самые неприятные вопросы в связи с тем, что большое количество региональных агентств, которые называются «АИЖК», с нами никак юридически не связаны. Они с нами ассоциируются, потому что коллеги в свое время не защитили наименование АИЖК. Сейчас и бренд, и само название являются торговой маркой», — рассказал гендиректор АИЖК.

«Мы свернем развитие бренда АИЖК, не будем с этим брендом работать и ассоциироваться из-за негативной коннотации этого бренда. Мы станем «Дом.рф» — это название в полной мере отражает новые задачи, которые стоят перед нами», — добавил он.