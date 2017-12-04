Агентство TelecomDaily представило результаты исследования развития услуги голосовой связи и передачи данных в сетях 3G, LTE и LTE-advance в Москве и области в 2017 году.



По сравнению с 2016-м средние скорости в 2017 году в Москве выросли. Причем в сетях 3G рост составил около 10%, тогда как рост в сетях LTE оказался значительно выше, около 35—40%. Таким образом, по итогам 2017 года Москва продолжает лидировать по скорости среди регионов России.



Исследование показало, что в 2017 году наилучшее качество по установлению соединений показали операторы «МегаФон» и «МТС». При этом по времени соединения лидирует «МегаФон», на втором месте — Tele2, далее следуют «Билайн» и МТС. По коэффициенту качества речи первое место по максимальному значению также у «МегаФона», на втором месте — «Билайн».

По средней скорости передачи данных к пользователю в сетях 3G в Москве лидирует оператор Tele 2 со значением 10 тыс. 397 кбит/сек, максимальную скорость в 26 тыс. 115 кбит/сек показали МТС. При этом по параметрам стабильности сервиса лидируют «МегаФон» и МТС.



Кроме того, по скоростям передачи данных (как средней, так и максимальной) в сетях LTE и LTE-advance лидером стал «МегаФон». По средним скоростям за «МегаФоном» идет Tele2, далее — МТС и «Билайн». А по максимальным скоростям второе место принадлежит МТС, далее следуют «Билайн» и Tele2. Также по стабильности сервиса лидируют «МегаФон» и «Билайн». Минимальное значение пинга показали МТС.



В Московской области картина немного другая. Так, наилучшее качество по установлению соединения показывает оператор «Билайн», по времени соединения первое место принадлежит «МегаФону». При этом по коэффициенту качества речи все операторы показывают единый высокий уровень.



«Из полученных данных можно сделать вывод, что почти все компании имеют и преимущества перед конкурентами, и недостатки. К основным моментам я бы отнес лучшие результаты Tele2 в сетях третьего поколения в Москве, так как они оказались ровнее, чем у остальных. В LTE и LTE-A с заметным запасом лидирует «МегаФон». «Билайн» в свою очередь обеспечивает качественное предоставление голосовых услуг и показывает явную позитивную динамику в стандарте LTE во всем Московском регионе. У МТС мы также видим рост скоростей во всех технологиях, а также качественное предоставление голосовых услуг в Москве. В 2018 году большая часть трафика уже пойдет через сети четвертого поколения, технология LTE станет основной. В 2017 году все без исключения операторы заметно усилили техническую базу, что позволило как минимум на треть поднять скоростные показатели. Столица по итогам 2017 года продолжит занимать первое место в общероссийском рейтинге скоростей», — говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.



Директор по инфраструктуре столичного филиала «МегаФона» Евгений Новоселов прокомментировал результаты исследования: «Мы довольны результатами измерения. «МегаФон» максимально использует и активно развивает сети. Поэтому неудивительно, что по результатам данного исследования «МегаФон» лидирует по голосу и трафику в 3G. Мы активно развиваем сети нового поколения, не только LTE и LTE-advance, мы также активно тестируем сети пятого поколения. В своей работе мы ориентируемся на цифрового клиента, активно развивая такие направления, как Интернет вещей и телемедицина».

«За короткий срок оператор Tele2 построил высокотехнологичную сеть, что подтверждают авторитетные исследования в сфере телекоммуникаций. Нам особенно приятно получить высокую оценку от независимых экспертов, которые уже в третий раз присуждают Tele2 первое место по скорости Интернета в стандарте 3G. Несмотря на постоянный рост нагрузки на сеть, Tele2 в очередной раз укрепил свою позицию лидера по качеству 3G-Интернета», — отметил директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

«Мы движемся вслед за технологиями, постепенно переводя абонентскую базу в более высокотехнологичный сегмент», — отметил руководитель департамента качества и технического аудита «Билайна» Александр Гальченков.