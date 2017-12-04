Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила дело в отношении МТС по вопросу снижения цен в национальном роуминге до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Отложили», — сообщили в пресс-службе, добавив, что дата нового заседания пока неизвестна.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

Антимонопольные дела в отношении «ВымпелКома», МТС, «МегаФона» и «Т2 Мобайла» ведомство возбудило в августе.