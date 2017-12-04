ОТП Банк понизил ставки по вкладам в рублях при привлечении средств на три и шесть месяцев.
Доходность «Максимального» (от 30 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев и год) на самые короткие сроки составит 6,9—7,6% годовых (ранее — 7,1—7,8%), а «Накопительного» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев и год) — 6,2—6,9% (прежде — 6,4—7,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Пенсионный» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, месяцев и год) на два самых коротких периода привлекается под 5,9—6,7% годовых (ранее — под 6,1—6,9%).
Изменения по «Гибкому» вкладу (от 15 тыс. рублей на полгода и год) и «Стабильному доходу» (от 1,5 млн рублей на полгода, один, полтора и два года) коснулись вложений на шесть месяцев, процентные ставки по которым равны теперь 5,6—6% и 7,6—7,7% годовых соответственно (до этого — 5,8—6,2% и 7,8—7,9%).
Проценты по вышеуказанным депозитам выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме «Максимального».
АО «ОТП Банк» — «дочка» одноименной венгерской банковской группы, один из крупнейших розничных банков на российском рынке с развитой сетью подразделений как в Москве, так и в других регионах страны. Банк сосредоточен на работе по таким направлениям розничного бизнеса, как POS-кредитование, кредитные карты, кредиты наличными, прием вкладов населения. Фининститут также очень активен на валютном и межбанковском рынках, в операциях с производными инструментами.
По состоянию на 10 ноября 2016 года венгерский OTP Bank контролирует 97,88% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,2% владеет венгерское закрытое акционерное общество по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 1%) распределены между прочими акционерами, доля каждого из которых не превышает 1%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 136,55 млрд рублей (53-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,49 млрд, кредитный портфель — 82,54 млрд, обязательства перед населением — 55,06 млрд.