ОТП Банк понизил ставки по вкладам в рублях при привлечении средств на три и шесть месяцев.

Доходность «Максимального» (от 30 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев и год) на самые короткие сроки составит 6,9—7,6% годовых (ранее — 7,1—7,8%), а «Накопительного» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев и год) — 6,2—6,9% (прежде — 6,4—7,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, месяцев и год) на два самых коротких периода привлекается под 5,9—6,7% годовых (ранее — под 6,1—6,9%).

Изменения по «Гибкому» вкладу (от 15 тыс. рублей на полгода и год) и «Стабильному доходу» (от 1,5 млн рублей на полгода, один, полтора и два года) коснулись вложений на шесть месяцев, процентные ставки по которым равны теперь 5,6—6% и 7,6—7,7% годовых соответственно (до этого — 5,8—6,2% и 7,8—7,9%).

Проценты по вышеуказанным депозитам выплачиваются ежемесячно или капитализируются.



Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме «Максимального».