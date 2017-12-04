Расход электричества на майнинг биткоина превышает энергопотребление 159 стран, в том числе Ирландии и большей части государств Африки, сообщает портал Power Compare.



Согласно последним данным, на производство криптовалют уходит около 31 тераватт-часа в год, что составляет около 0,13% всего электропроизводства мира.

Как отмечает портал, расходов на майнинг хватило бы, чтобы обеспечить электроэнергией около 2,4 млн американцев или 6,1 млн британцев.

«Если уровень потребления продолжит расти с той же скоростью, то к февралю 2020 года на майнинг биткоина будет расходоваться электричество всего мира», — говорится в материале.