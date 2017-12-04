ПАО «Бинбанк» — крупный столичный универсальный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционер Бинбанка Микаил Шишханов подписал соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 275,67 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,40 млрд, кредитный портфель — 121,30 млрд, обязательства перед населением — 475,85 млрд.