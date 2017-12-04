Фондовые площадки Азии завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 просел на 0,49% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 707,16 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,22% до 29 138,28, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite просел на 0,24% до 3 309,62 пункта. Сингапурский Straits Times Index понизился на 0,32% и завершил сессию на отметке 3 438,47. Южнокорейский KOSPI показал рост на 1,06% до 2 501,67 пункта.