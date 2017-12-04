Центробанк готовит нормативный документ о введении временной франшизы в электронном ОСАГО. Об этом глава департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук рассказал 4 декабря на пресс-конференции в Новосибирске.

Представитель ЦБ отметил, что одной из распространенных разновидностей мошенничества в ОСАГО является заключение договора в электронном виде уже после ДТП. Для исключения такой возможности регулятор прорабатывает норму о том, чтобы действие полиса е-ОСАГО начиналось через один — три дня после заключения договора.

«Одним из «заборчиков» борьбы с мошенничеством, когда люди покупают полис после ДТП, является введение временной франшизы — это аксиома. Мы в эту сторону думаем. Дискуссия не закончилась», — сказал Жук.



Он подчеркнул, что если человеку нужен полис к определенному времени, он просто едет в офис страховщика и заключает договор там. По словам представителя Центробанка, по бумажным полисам нет необходимости вводить такие ограничения, так как в офисе сотрудники страховой компании видят человека и могут потребовать осмотра машины. Там полис может начинать действовать сразу после оплаты.