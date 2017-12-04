Базирующийся в Костроме Аксонбанк запустил новый вклад «Жара».
Минимальная сумма вложения — 1 тыс. рублей. Срок вклада по договору — три года. Депозит размещается на срок от одного дня до полугода под 7,7% годовых, со 181-го дня проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Пополнение счета предусмотрено без ограничений по минимальной сумме и сроку. Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.
«При досрочном расторжении договора проценты за полный месяц сохраняются. Вклад также можно открыть через интернет-банк», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 4,31 млрд рублей (310-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,43 млрд, кредитный портфель — 3,40 млрд, обязательства перед населением — 3,02 млрд.