Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко покинул пост директора Института развития Интернета, а также пост председателя совета ИРИ. Об этом Клименко сообщил ТАСС.

«Да (покинул. — Прим. ТАСС), пост председателя совета», — сказал он, пояснив, что его место займет глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.

При этом Клименко сообщил, что также уйдет с поста директора ИРИ, но продолжит работать в Фонде ИРИ по распознаванию медицинских изображений, а также будет развивать Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ) в должности председателя набсовета.



Как отметили в пресс-службе ИРИ, директором Института развития Интернета стал бывший председатель правления Медиа-коммуникационного союза Сергей Петров.