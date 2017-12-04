Транскапиталбанк снизил ставки по программе «Ипотека без границ». Теперь денежные средства в форме возобновляемой кредитной линии предоставляются на ремонт, восстановление и благоустройство недвижимости под 15—16% годовых ( ранее — 18—20%).

Прежде получить кредит можно было как под залог жилой, так и нежилой недвижимости, теперь финансирование выдается только под залог имеющейся у заемщика в собственности квартиры.

Максимальный срок кредитования составляет 15 лет, при этом в первые пять лет заемщик может неоднократно использовать кредитные средства в виде траншей и обязан выплачивать только начисленные проценты, а в оставшийся срок до десяти лет происходит погашение долга и процентов.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн рублей в других регионах, но не может превышать 60% от стоимости залога для наемных работников и 50% — для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.

«Указанные ставки применяются при согласии заемщика на уплату комиссии за выдачу транша в размере 1% от суммы кредита и при наличии комплексного ипотечного страхования. При отказе заемщика от уплаты комиссии ставка повышается на два процентных пункта, а при отсутствии личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2,5 и 1 процентного пункта соответственно», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Также в банке действует широкая система надбавок в зависимости от способа подтверждения дохода клиента, стажа и количества участников сделки. При подтверждении дохода справкой по форме банка процентная ставка увеличивается на 1,5 п. п., для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса надбавка к итоговой ставке составит 1 п. п., а в случае, если стаж заемщика не соответствует требованиям банка надбавка составляет 0,25 п. п. Аналогичная надбавка действует в случае, если в сделке участвуют больше двух физических лиц (надбавка за каждого заемщика/поручителя/залогодержателя).