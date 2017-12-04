Транскапиталбанк снизил ставки по программе «Ипотека без границ». Теперь денежные средства в форме возобновляемой кредитной линии предоставляются на ремонт, восстановление и благоустройство недвижимости под 15—16% годовых ( ранее — 18—20%).
Прежде получить кредит можно было как под залог жилой, так и нежилой недвижимости, теперь финансирование выдается только под залог имеющейся у заемщика в собственности квартиры.
Максимальный срок кредитования составляет 15 лет, при этом в первые пять лет заемщик может неоднократно использовать кредитные средства в виде траншей и обязан выплачивать только начисленные проценты, а в оставшийся срок до десяти лет происходит погашение долга и процентов.
Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн рублей в других регионах, но не может превышать 60% от стоимости залога для наемных работников и 50% — для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.
«Указанные ставки применяются при согласии заемщика на уплату комиссии за выдачу транша в размере 1% от суммы кредита и при наличии комплексного ипотечного страхования. При отказе заемщика от уплаты комиссии ставка повышается на два процентных пункта, а при отсутствии личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2,5 и 1 процентного пункта соответственно», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Также в банке действует широкая система надбавок в зависимости от способа подтверждения дохода клиента, стажа и количества участников сделки. При подтверждении дохода справкой по форме банка процентная ставка увеличивается на 1,5 п. п., для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса надбавка к итоговой ставке составит 1 п. п., а в случае, если стаж заемщика не соответствует требованиям банка надбавка составляет 0,25 п. п. Аналогичная надбавка действует в случае, если в сделке участвуют больше двух физических лиц (надбавка за каждого заемщика/поручителя/залогодержателя).
ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ) — крупный по размеру активов столичный банк, подконтрольный менеджменту. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады физлиц (27,4%), а также средства предприятий и организаций (26,5%) и привлеченные МБК (19,2%).
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 34,23% акций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 28,29% акций общества. Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) — 9,04% через DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH, Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 7,64%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,54%), Георгий Георгиев (2,80%), Наталья Покрышева (2,39%), гражданка Болгарии Жульета Иванова Тонева и гражданка Республики Кипр Гианнула Далити (по 1,84%), Евгения Денисова (1,31%), Гаяна Кириенко (1,19%), Татьяна Зуева (1,14%), Сергей Рудов (1,06%), Лариса Голубкина (0,60%), миноритарии (3,08%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 220,65 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,07 млрд, кредитный портфель — 115,82 млрд, обязательства перед населением — 53,47 млрд.