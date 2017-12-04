Рост ВВП России в III квартале замедлился до 1,8% в годовом выражении с 2,5% во II квартале текущего года, оказавшись ниже ожиданий рынка (Bloomberg-консенсус составлял 1,9% год к году) и оценки Минэкономразвития РФ (2,2%). В октябре темп экономического роста, по оценке, замедлился до 1% в годовом выражении, говорится в обзоре МЭР «Картина экономики в октябре 2017 года».

При общем положительном воздействии сделки ОПЕК+ на российскую экономику в октябре динамика выпуска в добывающем секторе и связанных с ним секторах стала ограничением для экономического роста, констатируют в Минэкономразвития. Дополнительными факторами замедления роста выступили негативная динамика в отдельных секторах обрабатывающей промышленности и снижение темпов восстановления кредитной активности в банковской сфере.

«Указанные факторы являются временными, не свидетельствуют об ухудшении качества экономического роста и не формируют рисков для устойчивости роста в будущем. Оценка темпов роста ВВП в 2017 году сохраняется на уровне около 2%», — подчеркивается в докладе МЭР.

ВЭБ: сокращение ВВП в октябре составило 0,3% в месячном выражении Внешэкономбанк, ежемесячно рассчитывающий индекс ВВП России, отмечает снижение индекса по итогам уже второго месяца подряд. Так, если в сентябре показатель со снятой сезонностью уменьшился на 0,1%, то в октябре спад усилился до 0,3%. К соответствующему периоду прошлого года рост ВВП в октябре замедлился до 1% с 1,9% в сентябре текущего года, указано в сообщении ВЭБа.

В Минэкономразвития уточняют, что, несмотря на доступность данных Росстата за январь — октябрь, текущие цифры основаны на неполном круге информации. Более точная оценка динамики ВВП за 2017 год будет возможна только после поступления годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительной информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий.

В III квартале, по оценкам ведомства, произошла ребалансировка внутреннего спроса. Если во II квартале 2017 года основной вклад в экономический рост внес инвестиционный спрос (то есть рост как валового накопления основного капитала, так и запасов материальных оборотных средств), то в III квартале более значимым был рост потребительского спроса. Темп роста инвестиций в основной капитал в III квартале замедлился до 3,1% в годовом выражении с 6,3% во II квартале. Одновременно рост оборота розничной торговли продолжает ускоряться: до 2% год к году в III квартале и 3% в годовом выражении в октябре с 1% во II квартале.

Устойчивость роста подтверждается также состоянием рынка труда, подчеркивают в МЭР. Безработица остается вблизи исторически минимальных уровней (5,2% в октябре), а рост реальных зарплат в сентябре ускорился до 4,4% в годовом выражении и достиг максимального уровня с февраля 2014 года (в октябре он составил 4,3% год к году).

В ведомстве ожидают, что объявленная «демографическая» программа поддержит экономический рост и снизит уровень бедности. Меры демографической политики в совокупности с доведением МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения обеспечат снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума не менее чем на 1 процентный пункт. Одновременно они окажут благоприятное влияние на экономический рост. Каналами распространения такого влияния должны стать увеличение потребительского спроса, рост экономической активности женщин с маленькими детьми и поддержка отраслей строительства и производства строительных материалов.



Минтруд: законопроекты по поддержке рождаемости будут в кратчайшие сроки внесены в Кабмин Законопроекты, направленные на поддержку рождаемости, будут разработаны и внесены в правительство в кратчайшие сроки. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин по итогам заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, прошедшего под председательством президента России Владимира Путина.

В числе прочего отмечается, что в сентябре — октябре продолжился рост кредитного портфеля банков. Пауза в расширении корпоративного кредитного портфеля в октябре, вероятно, связана в том числе с принятыми Банком России мерами по оздоровлению банковского сектора. В то же время данные меры имеют долгосрочные благоприятные последствия для экономики, обеспечивая более эффективное размещение капитала, отмечают в МЭР.