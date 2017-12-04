Тендер-Банк предлагает открыть вклады «Зимний» и «Зимние узоры».

«Зимний» можно оформить на сумму от 100 тыс. рублей, 10 тыс. долларов и евро на срок от трех месяцев до года. Процентные ставки в рублях составляют 6,5—7%, в долларах — 0,2—0,3%, в евро — 0,1—0,15% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Валютный депозит «Зимние узоры» размещается на сумму от 50 тыс. долларов и евро сроком на один год. Доходность в долларах составляет 1,5%, в евро — 0,18% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока, кроме последних 91 дня. Также разрешены расходные операции. Выплата процентов происходит в конце срока.