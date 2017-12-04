Тендер-Банк предлагает открыть вклады «Зимний» и «Зимние узоры».
«Зимний» можно оформить на сумму от 100 тыс. рублей, 10 тыс. долларов и евро на срок от трех месяцев до года. Процентные ставки в рублях составляют 6,5—7%, в долларах — 0,2—0,3%, в евро — 0,1—0,15% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Валютный депозит «Зимние узоры» размещается на сумму от 50 тыс. долларов и евро сроком на один год. Доходность в долларах составляет 1,5%, в евро — 0,18% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока, кроме последних 91 дня. Также разрешены расходные операции. Выплата процентов происходит в конце срока.
АО «АКБ «Тендер-Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Базовым источником финансирования деятельности выступает собственный капитал (48,3%).
На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают Константин Колотов (9,99%), Кирилл Бодунков (9,90%), председатель совета директоров Валентин Вавилов и его супруга Екатерина Вавилова (совместно 8,52%), Ольга Буланова (7,54%), Дмитрий Гришин, Михаил Савульчик (по 7,49%), Игорь Пархоменко (6,86%), Андрей Королев (6,00%), Амир Тимашев, Александр Тенюшко (по 4,86%), Кирилл Кулькин, Юрий Мамалыга, Алексей Родин, Иван Чага (по 4,76%), Валерий Андреев, Карэн Мановян (по 2,50%), член совета директоров Алексей Ямолдин (2,45%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,15 млрд рублей (473-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,76 млрд, кредитный портфель — 0,27 млрд, обязательства перед населением — 0,24 млрд.