Ивановский Кранбанк предлагает оформить новые дебетовые карты с cash back, выпускаемые в категориях Masterсard Standard и Masterсard Gold. Клиент самостоятельно выбирает одну из трех категорий, по которой будет осуществляться повышенный возврат в размере 5%: «АЗС», «красота и здоровье» или «кафе, бары, рестораны, фастфуд».

«Владельцу карты необходимо представить в банк заявление на подключение к программе вознаграждения. В период действия программы, которая продлится до 28 февраля 2018 года, на каждую карту может быть подано только одно заявление», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.

По любым другим операциям по оплате товаров и услуг предусмотрен cash back в размере 0,7%.

«Для начисления cash back необходимо совершить безналичных операций на сумму от 1 тысячи рублей в месяц. Максимальная сумма выплаты ежемесячно будет составлять 3 тысячи рублей», — добавляет эксперт.



Срок действия карт — два года. Плата за выпуск и обслуживание карты за весь срок взимается единовременно и составит 1,5 тыс. рублей по «стандартной» карте и 2,5 тыс. рублей по «золотой». Бесплатно снять наличные можно в банкоматах и ПВН Кранбанка. В банкоматах и ПВН Промсвязьбанка комиссия составит 0,4%, минимум 20 рублей, в устройствах иных банков — 1,2%, но не менее 120 рублей. Услуга СМС-информирования предоставляется за 60 рублей в месяц.