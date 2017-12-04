Якутский банк «Таатта» обновил линейку вкладов.

Так, «Управляемый» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро на сроки 185, 370 и 549 дней) открывается в рублях под 6,25—7,25% годовых, в долларах — под 0,2—0,6%, в евро — под 0,01—0,1%, а вклад «Прогрессивный» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро на сроки 185, 275 и 370 дней) — под 7—7,75% в рублях, 0,4—1,25% в долларах, 0,05—0,15% в евро.

«Пенсионный» (от 1 тыс. рублей) размещается на 370 дней под 7,15% годовых, а на 730 дней — под 6,25%.

Проценты по трем депозитам выплачиваются ежемесячно.

Доходность «Срочного» (от 10 тыс. рублей, 200 долларов/евро на сроки от одного месяца до двух лет) составляет в рублях 4,75—7,5% годовых, в долларах — 0,15—1,5%, в евро — 0,01—0,15%. Проценты выплачиваются в конце срока.

Все депозиты пополняемые. Расходные операции предусмотрены по вкладам «Управляемый» и «Пенсионный».

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. По вкладу «Прогрессивный» при пополнении процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.



Завершен прием вкладов «Пенсионный оптимальный», «Универсальный на 380 дней», «Сберегательный оптимальный» и «Накопительный на 380 дней».