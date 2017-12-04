Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере 2 млн долларов, попросил Следственный комитет провести проверку на предмет провокации взятки главой «Роснефти» Игорем Сечиным, бывшим главой службы безопасности «Роснефти» Олегом Феоктистовым и сотрудниками ФСБ, передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда.

Улюкаев попросил суд передать материалы дела в СК для проведения проверки.

Сам Улюкаев не писал заявления в СК, он попросил суд в приговоре обязать следствие провести данную проверку.

​Прокурор потребовал десять лет колонии для Улюкаева Гособвинитель Борис Непорожный запросил десять лет реального срока для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Вину экс-министра прокурор счел полностью доказанной.

В суде экс-глава МЭР заявил, что по итогам процесса пришел к выводу о проведении против него тщательно спланированной провокации под руководством Сечина. «Сейчас в моей голове сложились все странности той ситуации, которая предшествовала моей встрече с Сечиным и передаче взятки. Я понимаю, что в отношении меня была провокация», — сказал Улюкаев.

Бывший министр отметил, что ожидал получить от Сечина вино в подарок и обсудить с ним текущие дела. «Сечин был инициатором этой встречи, он действовал настойчиво — ему нужна была встреча именно в офисе «Роснефти». Это были удобные условия для оперативного эксперимента, но я это понял позднее», — отметил обвиняемый.

Прения сторон продолжатся 7 декабря, на них, как ожидается, выступит один из адвокатов Улюкаева Виктория Бурковская. После, как ожидается, суд перейдет к стадии реплик, после них экс-глава МЭР выступит с последним словом, и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.