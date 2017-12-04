При проведении операций по картам Сбербанка возможны ошибочные списания.



«По некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Восстановление баланса будет выполнено в течение пяти рабочих дней», — сообщает автоинформатор в кол-центре банка.

В пресс-службе финучреждения уточнили, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками.

«Специалисты Сбербанка выясняют причину неполадок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — сказали в пресс-службе.

Напомним, клиенты Сбербанка в четверг, 30 ноября, также испытывали трудности с проведением некоторых операций по картам. Позже сбой был устранен.

Сбербанк: сбой в проведении операций по картам устранен Клиенты Сбербанка в четверг, 30 ноября, испытывали трудности с проведением некоторых операций по картам, на данный момент сбой устранен, сообщили Банки.ру в пресс-службе финучреждения.

