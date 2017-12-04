При проведении операций по картам Сбербанка возможны ошибочные списания.
«По некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Восстановление баланса будет выполнено в течение пяти рабочих дней», — сообщает автоинформатор в кол-центре банка.
В пресс-службе финучреждения уточнили, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками.
«Специалисты Сбербанка выясняют причину неполадок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — сказали в пресс-службе.
Напомним, клиенты Сбербанка в четверг, 30 ноября, также испытывали трудности с проведением некоторых операций по картам. Позже сбой был устранен.
Клиенты Сбербанка в четверг, 30 ноября, испытывали трудности с проведением некоторых операций по картам, на данный момент сбой устранен, сообщили Банки.ру в пресс-службе финучреждения.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.