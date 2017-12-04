Банк «Ренессанс Кредит» предлагает посетителям портала Банки.ру открыть эксклюзивный вклад «Ренессанс Специальный». Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предварительно получить промокод.
Депозит можно открыть с 1 по 31 декабря 2017 года. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. Срок размещения накоплений — 367 дней. Процентная ставка фиксируется на весь срок и составляет 8,5% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита.
«Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5%, с 91-го по 180-й день — по ставке 3,25%, а с 181-го по 366-й день — по ставке 4,25% годовых. Вклад является сберегательным, то есть не предусматривает совершения приходных и расходных операций. Среди сберегательных депозитов с аналогичными условиями вклад «Ренессанс Специальный» по доходности занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
Спецпредложением смогут воспользоваться жители таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск, Уфа, Ростов-на Дону, Новосибирск и др.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 123,72 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,32 млрд, кредитный портфель — 107,72 млрд, обязательства перед населением — 86,00 млрд.