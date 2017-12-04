Вклад «Ренессанс Специальный» можно открыть с 1 по 31 декабря 2017 года

Банк «Ренессанс Кредит» предлагает посетителям портала Банки.ру открыть эксклюзивный вклад «Ренессанс Специальный». Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Депозит можно открыть с 1 по 31 декабря 2017 года. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. Срок размещения накоплений — 367 дней. Процентная ставка фиксируется на весь срок и составляет 8,5% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита.

«Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5%, с 91-го по 180-й день — по ставке 3,25%, а с 181-го по 366-й день — по ставке 4,25% годовых. Вклад является сберегательным, то есть не предусматривает совершения приходных и расходных операций. Среди сберегательных депозитов с аналогичными условиями вклад «Ренессанс Специальный» по доходности занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Спецпредложением смогут воспользоваться жители таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск, Уфа, Ростов-на Дону, Новосибирск и др.