Сохраняющиеся экономические санкции против России обуславливают усиление взаимозависимости крупных российских корпораций и банков, что ведет к повышению кредитных рисков в экономике. Об этом говорится в аналитическом отчете рейтингового агентства S&P Global Ratings «Санкции приводят к повышению рисков концентрации для российских компаний и банков».

В связи с ограниченным доступом к международным финансовым рынкам возрастает зависимость российских компаний от крупных российских банков — как в привлечении финансирования, так и в размещении и хранении значительных остатков денежных средств. В свою очередь в последние годы повысилась концентрация кредитных портфелей российских банков на крупнейших российских корпоративных заемщиках. Отношение «кредиты 20 крупнейшим заемщикам / собственный капитал банка согласно отчетности» у российских банков является одним из самых высоких в мире и составляет 226%. По оценкам S&P, совокупный долг (согласно отчетности) некоторых российских заемщиков уже достаточно высок в сравнении со способностью российской банковской системы к кредитованию. Это свидетельствует о том, что дальнейший рост кредитования банками таких заемщиков сопряжен с трудностями.

В числе прочего аналитики высказывают мнение, что официальная отчетность не в полном объеме отражает взаимозависимость российских компаний и банков и обусловленные ею кредитные риски. «Дополнительным фактором, усугубляющим эти риски, является то обстоятельство, что взаимозависимость российских компаний и банков не в полном объеме отражена в регуляторной отчетности банков, в том числе в связи со сложными механизмами взвешивания риска при расчете Центральным банком РФ максимального объема кредита, выдаваемого одному заемщику, кредитования связанных сторон или вложений банков в облигации», — говорится в обзоре.

Взаимозависимость компаний и банков обуславливает очень высокую чувствительность банков к кредитоспособности крупнейших заемщиков и уязвимость для возможного изъятия средств крупными клиентами. Кроме того, в агентстве полагают, что возникновение трудностей у какого-либо крупного банка может оказать негативное влияние на значительное число корпоративных клиентов в связи как с потенциальной потерей денежных средств, так и с дальнейшим сокращением базы инвесторов.

«Компании и крупнейшие банки все еще поддерживают адекватные показатели ликвидности, но мы полагаем, что недостаточный доступ к внешнему финансированию может оказывать все более сильное негативное влияние на масштабные инвестиционные программы, направленные на обеспечение роста», — отмечается в резюме доклада.

Агентство считает контролируемым влияние санкций, направленных на ограничение инвестиций в некоторые сектора российской экономики и запрет на приобретение долгосрочных долговых обязательств некоторых российских организаций, но последствия вероятного расширения санкционного списка и активного применения так называемых «вторичных» санкций называет неопределенными.



«Сокращение сроков погашения долговых обязательств и ограничение объема инвестиций в некоторые сектора до настоящего времени оказывали лишь небольшое влияние на показатели ликвидности крупных российских компаний, однако мы отмечаем неопределенность относительно того, каким образом США будут реализовывать «вторичные» санкции, введенные ранее в этом году. Кроме того, мы полагаем, что неустойчивый доступ компаний к источникам внешнего финансирования может оказывать все более сильное негативное влияние на выполнение инвестиционных проектов, ориентированных на обеспечение роста, и создавать давление на крупные подтвержденные проекты, обусловленное проблемами с ликвидностью», — пишут аналитики.