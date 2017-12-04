ООО «КБ «Хакасский муниципальный банк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в г. Абакане. Финансовая организация ориентирована на кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц. Кредитная организация является уполномоченным банком по обслуживанию бюджетных средств г. Абакана.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются крупный местный предприниматель, официальный дилер автомобильных масел ОАО «НК «Роснефть», владелец сети автозаправочных станций Валерий Городилов (66,64%, из которых 8,43% находятся в доверительном управлении ООО «Абаканэнергосбыт»), Комитет муниципальной экономики администрации г. Абакана (31,56%) и Сергей Скрябин (1,80%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,42 млрд рублей (245-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,17 млрд, кредитный портфель — 4,41 млрд, обязательства перед населением — 4,26 млрд.